Nouveau centre de gravité de l’économie mondiale, foyer de tensions et théâtre de crises intenses, l’Indopacifique n’est pas qu’un espace géographique de plus en plus nodal — c’est aussi une construction géopolitique particulièrement complexe.

Dans cette perspective fouillée, l’ambassadeur chargé de l’Indopacifique, Marc Abensour, explique comment la diplomatie française envisage sa stratégie pour la région et le rôle d’entraînement qu’elle espère de jouer à l’échelle européenne.