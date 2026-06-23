Date 23 juin 2026 Ajouter Article ajouté Télécharger le PDF En cours Partager Abonnez-vous pour télécharger cet article en format PDF

Plusieurs centaines de records absolus de température ont été battus en Europe ces derniers jours, dont plus de 120 en France, alors qu’une vague de chaleur très précoce frappe le continent. La France est à ce stade l’un des pays les plus touchés et a affiché ce mardi 23 juin une température moyenne supérieure à 99 % de la planète .

Mis à part dans le désert du Sahara, au Moyen-Orient, dans quelques régions d’Espagne et en Arizona, il fait ainsi plus chaud en France que n’importe où dans le monde.

Hier, le pays a connu la nuit la plus chaude depuis au moins 1947, avec une température moyenne de 21,6 °C.

À Pouzauges, en Vendée, la plus haute température relevée cette nuit était de 28,7°C, soit 8,1°C de plus que la moyenne (1961-1990) pour un mois de juin .

. Selon plusieurs estimations, la journée du mardi 23 pourrait devenir la plus chaude de l’histoire du pays, avec une température moyenne attendue d’environ 30°C sur l’ensemble du territoire.

Cette hausse des températures intervient quelques semaines seulement après une vague de chaleur intense, qui avait touché une part importante de l’Europe occidentale fin mai. Ces épisodes, autrefois plus rares, devraient devenir plus fréquents et se manifester plus tôt dans l’année au cours des prochaines décennies en raison du réchauffement climatique.

Sur les 52 vagues de chaleur recensées en France depuis 1947, plus de la moitié (28) ont été recensées au cours des 15 dernières années.

En 2017, le pays avait connu quatre périodes au cours desquelles l’indicateur thermique national avait dépassé 25,3 °C pendant un jour, et était resté supérieur ou égal à 23,4 °C pendant au moins trois jours, soit autant qu’entre 1947 et 1958.

La vague de chaleur actuelle n’égalera probablement pas la durée de la canicule de 2003, qui reste à ce jour la plus intense de l’histoire récente du pays.

En termes d’intensité, l’indicateur thermique national indique toutefois que la journée du 22 a constitué un pic similaire à 2003 : 29,3°C en moyenne sur les 30 stations météorologiques de référence, contre 29,4°C il y a 23 ans, le 5 août.