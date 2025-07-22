Date 22 juillet 2025 Ajouter Article ajouté Télécharger le PDF Partager Abonnez-vous pour télécharger cet article en format PDF

Selon des informations obtenues par Semafor, trois individus liés à l’entreprise technologique créée par Peter Thiel, Palantir, se sont associés afin de lever des fonds pour lancer Founders Films, une société de production de documentaires et longs métrages.

Nommée en référence à Founders Fund, la société d’investissement en capital risque de Thiel, Founders Films a pour ambition de financer des productions patriotiques mettant en avant des « histoires américaines remarquables » .

Un document préparé à l’attention de potentiels investisseurs liste plusieurs productions envisagées par Founders Films : un biopic sur l’emblématique figure libertarienne Ayn Rand, l’assassinat de Qassem Soleimani par un drone américain, l’opération israélienne contre l’Iran Am Kalavi ou bien le « retrait bâclé d’Afghanistan » sous le mandat de Joe Biden.

Le groupe à l’origine du projet comprend le directeur de la technologie (CTO) de Palantir Shyam Sankar, un ancien employé de l’entreprise fondée par Thiel, Ryan Podolsky, ainsi que l’investisseur californien Christian Garrett, l’un des principaux artisans du rapprochement entre la Silicon Valley et Washington via le forum annuel « Hill and Valley », lancé en 2023 .

Bien qu’il n’en soit encore qu’à ses débuts, le projet Founders Films compte s’insérer dans un segment qui n’a été que relativement peu exploré jusqu’à présent. Si on compte un nombre croissant de « documentaires » conspirationnistes (notamment ceux écrits et réalisés par Dinesh D’Souza) ou mettant en avant des « valeurs traditionnelles » financées par des sociétés de production conservatrices, les œuvres de fiction à portée politique peinent à voir le jour.

Pour cause : les coûts de réalisation des films américains ont considérablement augmenté ces dernières décennies, contraignant notamment les sociétés de production à chercher des lieux de tournage moins onéreux à l’étranger.

Afin de réduire les coûts de ses productions, Founders Films mise sur une « production et une réalisation basée sur l’intelligence artificielle », sans toutefois préciser quelles étapes seront assistées par des outils alimentés par l’IA.

Donald Trump a déploré la « mort de l’industrie cinématographique américaine » dans une publication sur Truth Social en mai, et annoncé des tarifs de 100 % sur les films produits à l’étranger.

La volonté « d’inspirer l’action » et de « célébrer les héros » américains est souvent mise en avant par Palantir qui publie régulièrement sur son compte Substack des profils de « disrupteurs » et « d’hérétiques » qui ont marqué leur époque en pensant à contre-courant.