Au cours des cinq dernières années, l’IA a contribué à un nombre significatif de percées technologiques dans des domaines allant du diagnostic médical à la conduite autonome, en passant par les systèmes logistiques.

Une filiale du groupe Alphabet, la société-mère de Google, veut aujourd’hui s’appuyer sur les progrès de l’IA pour développer de nouveaux médicaments.

Dans un entretien à Fortune publié dimanche 6 juillet, le président d’Isomorphic Labs, Colin Murdoch, a fait savoir que des chercheurs collaboraient d’ores et déjà avec l’IA dans les bureaux londoniens de l’entreprise pour concevoir des traitements de lutte contre le cancer .

. Après plusieurs années de développement, Murdoch considère que des laboratoires pourront bientôt réaliser des essais cliniques sur des humains de médicaments créés avec l’aide de l’intelligence artificielle.

En 2024, Isomorphic Labs a signé des accords de collaboration stratégique avec deux groupes pharmaceutiques : le suisse Novartis et l’américain Eli Lilly and Company.

À travers son projet visant à créer un « moteur de conception de médicaments de classe mondiale », Isomorphic Labs ne compte pas se limiter à l’oncologie mais souhaite également assister des chercheurs avec des IA sur mesure dans le domaine de l’immunologie.

L’entreprise présidée par Murdoch a été créée en 2021 par l’actuel PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis. Née de la percée technologique majeure du projet AlphaFold, Isomorphic Labs a levé 600 millions de dollars en avril lors d’un premier tour de financement externe mené par Thrive Capital, une société de capital-risque fondée par Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump, Jared.

AlphaFold est un programme d’IA dont la première version a été développée en 2018 par DeepMind.

La publication de la deuxième version du programme (AlphaFold2), en 2020, a donné lieu à de nombreuses percées scientifiques majeures dans la prédiction de structures protéiques individuelles.

En 2024, Hassabis et John Jumper, le responsable scientifique du projet, ont reçu le prix Nobel de chimie pour avoir permis la prédiction des structures de « pratiquement toutes les 200 millions de protéines identifiées par les chercheurs ».

Murdoch considère que le programme pourrait désormais jouer un rôle majeur dans la modélisation des interactions des protéines avec d’autres molécules telles que l’ADN et les médicaments. Selon le président d’Isomorphic Labs, la collaboration entre des chercheurs et l’IA permettrait d’accélérer le processus, de réduire les coûts et d’améliorer les probabilités de succès clinique.