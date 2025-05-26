Date 26 mai 2025 Ajouter Article ajouté Télécharger le PDF Partager Abonnez-vous pour télécharger cet article en format PDF

Le dernier rapport annuel publié par l’institut V-Dem, qui classifie les pays en fonction de leur régime politique, révèle que, pour la première fois depuis plus de deux décennies, il y a plus de régimes autocratiques (91) que démocratiques dans le monde (88) .

Les contributeurs notent que la « vague » d’autocratisation qui a débuté dans les années 1990 et 2000 ne montre, pour l’heure, aucun signe de ralentissement.

L’an dernier, 45 pays étaient en « voie d’autocratisation », notamment en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l’est, en Asie du sud-est et dans le sous-continent indien.

Le nombre de pays connaissant à l’inverse une période de « démocratisation » a quant à lui été divisé par 3 depuis le début des années 1990, passant de 71 en 1992 à 19 en 2024.

Tandis que plus de la moitié du monde (51 %) vivait dans un régime démocratique il y a 20 ans, l’équilibre bascule aujourd’hui largement en faveur des autocraties, qui rassemblent 72 % de la population mondiale contre 28 % seulement pour les démocraties.

En Europe, la Hongrie a vu la chute la plus importante de son indice démocratique depuis l’arrivée au pouvoir de Viktor Orban en 2010. Le démantèlement progressif des contre-pouvoirs illustre « parfaitement le processus contemporain d’autocratisation », selon les auteurs du rapport.

L’Inde, le Mexique, le Pérou, la Serbie, la Grèce, le Nicaragua ou encore l’Afghanistan font partie des pays ayant connu le déclin le plus rapide de leurs indices démocratiques ces deux dernières décennies.

La comparaison de l’évolution des régimes par région illustre bien la démocratisation qu’a connue une grande partie de l’Amérique latine et des Caraïbes à partir des années 1980 et 1990.

L’Asie centrale et du Sud ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ne comptent quant à eux plus aucune démocratie « libérale », depuis le recul démocratique observé en Israël depuis 2023 et au Bhoutan depuis l’an dernier.

Si les États-Unis sont toujours considérés comme étant une démocratie libérale, la classification du régime américain pourrait changer dans le prochain rapport annuel de l’institut. Selon l’éditeur du rapport Staffan Lindberg, Washington serait « certainement » relégué l’an prochain si les tendances à l’oeuvre depuis janvier — notamment l’utilisation extensive par Trump de son pouvoir exécutif — se prolongent .