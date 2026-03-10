L’an dernier, environ 1,8 milliard de personnes ont utilisé l’IA dans le monde dont 550 à 600 millions quotidiennement.

Alors que des centaines de millions de personnes se tournent désormais vers les nombreux chatbots disponibles gratuitement — ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat — pour formuler leurs requêtes, la question des hallucinations, c’est-à-dire des réponses factuellement erronées produites par les modèles, s’est imposée dans le débat public. Bien identifiées par le grand public, elles occupent aujourd’hui une place centrale dans les critiques adressées aux systèmes d’IA, et plus largement dans les discussions sur leur fiabilité .

À mesure que les systèmes d’IA sont mobilisés pour des tâches plus complexes et de plus longue durée, sur des contextes plus longs, une limite structurelle apparaît pour vérifier un nombre croissant d’assertions factuelles distinctes, dont chacune devrait idéalement être examinée séparément. En somme, la vérification humaine ne passe pas à l’échelle et des modèles incapables de vérifier eux-mêmes leurs réponses et leurs raisonnements ne peuvent être pleinement fiables. Dans cette perspective, rendre les systèmes d’IA vérifiables devient une condition pour franchir un nouveau seuil de capacité.

Dans un article publié le 5 septembre 2025 — c’est-à-dire entre la sortie de GPT-5 en août 2025 et avant celle de GPT-5.1 et GPT-5.2 — OpenAI a souhaité mettre fin au mythe d’un modèle infaillible : les hallucinations sont inhérentes à l’architecture statistique des LLM.

Pour l’une des plus grandes entreprises dans le domaine des LLM, la déclaration ne sape qu’en apparence son propre travail. Se présentant à la fois comme contribution technique et comme une prise de position institutionnelle, l’article d’OpenAI ne saborde pas les LLM en reconnaissant en eux une limite incontournable : il invite à reformuler leur usage.

À l’heure des systèmes agentiques, le LLM étant couplé à des moyens externes comme des systèmes de recherche en ligne, il ne s’agit plus de créer un outil infaillible dans ses réponses. La réorientation des LLM vers un auxiliaire de travail, et non un substitut aux encyclopédies, doit donc s’accompagner d’une refonte des benchmarks sur lesquels ceux-ci sont évalués, de même que sur l’architecture de ces mêmes modèles.

Les instructions fournies aux LLM, de même que les critères retenus pour les benchmarks, récompensent en effet une forme d’assurance factice — la fourniture d’une réponse, même fausse étant privilégiée à un aveu d’ignorance. Infléchir ces normes ne peut se faire qu’en révisant les promesses qui ont porté la croissance de l’IA, que l’article présente comme autant de lignes de fuite.

Contre le rêve d’un passage à l’échelle qui lèverait toutes les difficultés des modèles actuels, les auteurs prouvent, par des considérations statistiques, que les erreurs ne peuvent être résorbées en augmentant la taille du corpus d’entraînement. Le prochain front ne serait donc pas tant du côté de la puissance de calcul que d’une façon adéquate de rendre les LLM capables de douter.

Chez OpenAI, nous mettons tout en œuvre pour rendre nos systèmes d’IA plus utiles et plus fiables. Mais les modèles de langage ont beau gagner en compétence, ils présentent un problème encore insoluble : les hallucinations. Les hallucinations sont des réponses fausses qu’ils fournissent pourtant aux utilisateurs avec la plus grande assurance.

Selon notre nouvelle étude, les modèles hallucinent, car les entraînements et évaluations classiques récompensent davantage les réponses aléatoires que l’admission d’une incertitude.

ChatGPT n’est pas immunisé contre les hallucinations. Même si GPT‑5 marque un net progrès sur ses prédécesseurs en la matière, et en particulier pour les tâches de raisonnement⁠, il en est parfois victime. Les hallucinations restent un problème central des grands modèles de langage, mais nous faisons tout notre possible pour les réduire.

Que sont les hallucinations ?

Les hallucinations sont des affirmations plausibles, mais fausses, des modèles de langage.

Elles peuvent apparaître dans des contextes inattendus, par exemple dans les réponses à des questions pourtant très simples. Par exemple, lorsque nous avons demandé à un chatbot très populaire le titre de la thèse d’Adam Tauman Kalai (un des auteurs de notre étude), il a fourni avec assurance trois titres différents, tous faux. Lorsque nous lui avons demandé la date d’anniversaire d’Adam, il a là aussi donné trois dates différentes, toutes plus fausses les unes que les autres.

L’entraînement en cause

Si les hallucinations se montrent si coriaces, c’est en partie parce que nos méthodes d’évaluation actuelles reposent sur des incitations inadaptées. Certes, les évaluations ne génèrent pas directement des hallucinations, mais la plupart mesurent les performances des modèles d’une telle façon que ceux-ci sont encouragés à faire des hypothèses plutôt qu’à avouer qu’ils ne sont pas sûrs de leurs réponses.

Pour mieux comprendre, imaginons que vous deviez répondre à un QCM. Si vous ignorez la réponse à une question, vous pouvez tenter de répondre au hasard, et avec un peu de chance, obtenir le point. En revanche, si vous ne répondez pas, c’est le zéro assuré. Il en va de même lorsque seule l’exactitude des modèles est évaluée, à savoir le pourcentage de questions auxquelles ils apportent exactement la bonne réponse. Ils sont par conséquent encouragés à fournir une réponse au hasard plutôt qu’à avouer leur ignorance.

Prenons un autre exemple. Imaginons qu’un utilisateur demande à un modèle de langage la date d’anniversaire d’une autre personne et que le modèle n’ait aucune idée de la réponse. En annonçant « le 10 septembre », il a 1 chance sur 365 de tomber juste. S’il répond « Je ne sais pas », il a l’assurance de donner la mauvaise réponse. Sur un test comportant des milliers de questions, le modèle qui fait des hypothèses finira par obtenir une performance supérieure à un modèle plus prudent qui avoue ignorer certaines réponses.

Pour les questions n’admettant qu’une seule réponse correcte, les réponses possibles sont réparties en trois catégories : les réponses correctes, les erreurs et les absences de réponse. Or s’abstenir de répondre est une marque d’humilité — l’une des valeurs centrales d’OpenAI⁠. La plupart des classements donnent la priorité à l’exactitude, sans tenir compte du fait que les erreurs sont pires que les abstentions. La spécification des modèles⁠ indique qu’il est préférable d’admettre une incertitude ou de demander des clarifications plutôt que de donner avec assurance des informations potentiellement inexactes.

Pour voir un exemple concret, prenez l’évaluation SimpleQA tirée de la fiche système de GPT5⁠.

En termes d’exactitude, le modèle OpenAI o4-mini, plus ancien, est légèrement plus performant. En revanche, son taux d’erreurs (et donc d’hallucinations) est bien plus élevé. Les hypothèses stratégiques améliorent l’exactitude en cas d’incertitude, mais elles augmentent aussi les erreurs et hallucinations.

La plupart des comparaisons établissent une moyenne reposant sur des dizaines d’évaluations en se concentrant sur un indicateur : l’exactitude. Ce faisant, elles passent à côté d’éléments importants. Sur les évaluations les plus simples, comme SimpleQA, certains modèles atteignent une exactitude proche de 100 % et éliminent donc les hallucinations. En revanche, sur des évaluations plus complexes et en situation réelle, l’exactitude ne peut pas atteindre 100 %, car la réponse à certaines questions est impossible à donner faute d’informations ou de capacités de réflexion suffisantes (petits modèles) ou encore en raison d’ambiguïtés devant être levées.

Pour autant, les évaluations portant seulement sur l’exactitude restent majoritaires dans les classements et les fiches système des modèles, ce qui pousse les développeurs à créer des modèles préférant les hypothèses à l’abstention. C’est l’une des raisons pour lesquelles, même si les modèles gagnent en sophistication, ils hallucinent toujours au lieu d’expliquer qu’ils ne savent pas répondre.

Un meilleur système d’évaluation

Il existe une solution simple : pénaliser plus fortement les erreurs que l’incertitude, et récompenser partiellement les incertitudes annoncées de manière appropriée. Cette idée n’a en réalité rien de nouveau. Depuis longtemps, certains tests normalisés notent négativement les réponses incorrectes et accordent une note partiellement positive en l’absence de réponse afin de décourager les réponses aléatoires. Plusieurs groupes de recherche se sont par ailleurs penchés sur des évaluations qui pourraient tenir compte de l’incertitude et de la calibration.

Pour nous, la solution est ailleurs. Il ne suffit pas d’ajouter quelques tests supplémentaires tenant compte de l’incertitude. Il faut directement revoir les évaluations basées sur l’exactitude les plus utilisées pour décourager les hypothèses. Si les grands classements continuent de récompenser les hypothèses qui tombent juste, les modèles continueront d’apprendre à deviner. A contrario, la correction des classements peut élargir l’adoption de techniques de réduction des hallucinations, qu’elles soient nouvelles ou issues de recherches plus anciennes.

Pourquoi la prédiction du mot suivant génère des hallucinations

Nous avons vu pourquoi les hallucinations sont si difficiles à éliminer, mais pas d’où proviennent ces erreurs factuelles si spécifiques. Quand on y pense, les grands modèles pré-entraînés commettent rarement d’autres types d’erreurs, comme des fautes d’orthographe ou des coquilles. La différence réside dans les logiques qui se cachent dans les données.

Les modèles de langage apprennent tout d’abord via une phase de pré-entraînement, un processus qui consiste à prédire le mot suivant au sein d’une énorme quantité de texte. Dans cette phase, à la différence de ce qui se passe dans les problèmes de machine learning classiques, il n’y a pas d’étiquette « vrai/faux » associée à chaque affirmation. Le modèle ne voit que des exemples positifs de formulations naturelles et doit donc estimer la distribution globale du langage.

Il est deux fois plus difficile de faire la distinction entre les affirmations valides et non valides sans exemples étiquetés d’affirmations non valides. Mais même avec les étiquettes, certaines erreurs restent inévitables. Pour bien en comprendre les raisons, basons-nous sur une nouvelle analogie. Dans le domaine de la reconnaissance d’images, l’étiquetage de millions de photos de chats et de chiens permet aux algorithmes de les classer de manière fiable. Imaginons qu’au lieu d’étiqueter chaque photo en fonction de son sujet (chien ou chat), nous indiquions la date d’anniversaire de l’animal. Ces dates étant aléatoires, cette tâche générerait toujours des erreurs, quel que soit le degré de sophistication de l’algorithme.

Il en va de même pour le pré-entraînement. L’orthographe et l’organisation des parenthèses suivent une logique. Les erreurs sont donc éliminées à mesure que les volumes de données augmentent. A contrario, les faits aléatoires dont la fréquence est faible, comme la date d’anniversaire d’un animal, ne peuvent pas être prédits par une logique quelconque et génèrent donc des hallucinations.

Notre analyse explique les types d’hallucinations qui résultent de la prédiction du mot suivant. Dans l’idéal, de nouvelles étapes suivant le pré-entraînement devraient pouvoir les éliminer, mais ce n’est aujourd’hui pas parfaitement le cas pour les raisons décrites dans la section précédente.

Conclusions

Nous espérons que l’explication statistique de notre étude clarifie la nature des hallucinations et bat en brèche diverses idées fausses, par exemple :

Affirmation

Les hallucinations disparaîtront si nous améliorons l’exactitude des modèles, car un modèle obtenant un score d’exactitude de 100 % ne peut pas halluciner.

Constatation

L’exactitude des modèles n’atteindra jamais 100 %, car quelles que soient sa taille et ses capacités de recherche et de raisonnement, un modèle ne pourra jamais répondre à certaines des questions qui lui sont posées dans le monde réel.

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Affirmation

Les hallucinations sont inévitables.

Constatation

Ce n’est pas vrai, car les modèles de langage peuvent choisir de ne pas répondre en cas d’incertitude.

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Affirmation

Éviter les hallucinations impose un niveau d’intelligence qui n’est atteignable qu’avec les plus grands modèles.

Constatation

Il peut au contraire être plus facile pour un petit modèle de déterminer ses limites. Par exemple, en réponse à une question portant sur le maori, un petit modèle qui ne parle pas le maori pourrait simplement répondre « Je ne sais pas », tandis qu’un modèle qui connaît un peu de maori doit d’abord déterminer son niveau de confiance. Comme l’explique l’étude, la « calibration » demande bien moins de ressources de calcul que la fourniture d’une réponse exacte.

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Affirmation

Les hallucinations constituent un bug mystérieux des modèles de langage modernes.

Constatation

Nous comprenons les mécanismes statistiques qui donnent naissance aux hallucinations et les récompensent lors des évaluations.

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Affirmation

Pour mesurer les hallucinations, nous avons simplement besoin d’une bonne évaluation spécialisée.

Constatation

Des évaluations centrées sur les hallucinations ont déjà été publiées. Pour autant, une bonne évaluation n’a que peu d’effet après les centaines d’évaluations classiques basées sur l’exactitude qui pénalisent l’humilité et récompensent les hypothèses.

Il convient plutôt de repenser tous les indicateurs des évaluations principales pour récompenser l’expression de l’incertitude. Nos derniers modèles de langage présentent des taux d’hallucination réduits, et nous ne cessons de les améliorer.