« Si Internet est l'avenir de la civilisation, alors notre génération n’aura pas d'histoire — parce qu'Internet n'aura laissé de nous aucune trace. »

On a longtemps cru qu’Internet serait la plus puissante des bibliothèques. La mémoire exhaustive de l’humanité. Le web chinois, dont les contenus sont désormais davantage produits et consommés depuis des téléphones, démontre le contraire : Internet n’archive rien. He Jiayan dissèque une révolution aux conséquences aussi violentes que souterraines.